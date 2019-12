Volley | le migliori italiane della 13 giornata di A1 Paola Egonu devastante | Malinov

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un’altraa forti tinte azzurre, la 13ma e ultima del girone di andata, in serie A1 femminile., Anna Danesi, Ofelia, Cristina Chirichella rispondono presenti alle sollecitazioni di una serie A1 dove si lotta per il secondo posto al momento. Ecco le. LE13MADI SERIE A1 FEMMINILE: Inarrestabile, imprendibile,: chi più ne ha più ne metta. Basta un minuto a Wolosz per capire dove andare a parare nella super sfida con Busto Arsizio e la Pantera per eccellenza risponde con una prestazione impeccabile: 18 punti in tre set, il 59% in attacco, 1 ace e 1 muro contro l’avversaria più forte e credibile del momento. ANNA DANESI: L’onda azzurra prosegue anche in casa Saugella Monza dove la centraleNazionale sfodera un’altra super prestazione contro ...

