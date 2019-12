Volley | la rivelazione Dick Kooy | l’italo-olandese tra i migliori in Superlega | ma a

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è una delle rivelazioni del girone d’andata di, il massimo campionato italiano dimaschile giunto al giro di boa prima della sosta per i preolimpici continentali in programma a inizio gennaio. L’italo-si sta ben comportando con la casacca di Piacenza, squadra in piena lotta per non retrocedere ma che in questi mesi ha comunque espresso un buon gioco a sprazzi: 224 punti segnati di cui 22 aces e 17 muri, settimo nella classifica dei marcatori col 47,6% in attacco e il 23,7% di ricezione positiva. Sono numeri davvero soddisfacenti per il 32enne che con i Lupi sta dimostrando tutto il suo potenziale e si sta rivelando una buona pedina in un torneo complicato e di elevato livello come quello nostrano.ha esordito in estate con la maglia della nostra Nazionale, ha partecipato alla Coppa del Mondo in Giappone dove l’Italia ha ...

