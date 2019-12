Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tra Natale e Santo Stefano si è disputata la 14^, il massimo campionato italiano dimaschile. Civitanova si conferma al comando con sette punti di vantaggio su Perugia mentre Modena crolla a Padova e viene agganciata da Milano che ha vinto il derby con Monza. Di seguito gliche si sono maggiormente distinti nell’ultimo turno primapausa per i tornei preolimpici. OSMANY. Si prende la scena come accade spesso e trascina la sua Civitanova verso il successo sul campo di Piacenza, la Pantera chiude la sua partita da top scorer con 12 punti all’attivo e un concreto 60% in fase offensiva: tredicesima vittoria consecutiva per la Lube in campionato, ora un po’ di vacanza dopo un avvio di stagione a tutta. DRAGAN TRAVICA. La sua regia manda Modena in totale confusione, il palleggiatore guida splendidamente Padova verso un ...

zazoomnews : Volley i migliori italiani della 14^ giornata di SuperLega. Juantorena impeccabile Travica e Sbertoli direttori mag… - pilloledivolley : 14ª RS Superlega: i ?? delle gare. Hernandez firma 28 punti, 5 ace per Ishikawa, 5 sono anche i muri per Lisinac e V… - zazoomblog : Volley le migliori italiane della 12ma giornata di serie A1 femminile. Schiacciatrici d’Italia: Pietrini e Gennari… -