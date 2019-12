Volley femminile | Serie A1 | licenziamenti in massa a Caserta Addio di staff e alcune

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Rivoluzione doveva essere e così è stato. Nicola Turco, Presidente di, aveva annunciatoinvisti gli scarsi risultati del girone d’andata dellaA1 die le promesse sono state mantenute nel giorno successivo a Santo Stefano, dopo la sconfitta subita ieri sul campo di Casalmaggiore. Il sodalizio lombardo ha salutato un numero non precisato di atlete e di membri dellotecnico, nel comunicato stampa diffuso dalla società non vengono infatti riportati nomi e per sapere delle novità bisognerà aspettare i prossimi giorni (il campionato tornerà soltanto il 15 gennaio dopo la sosta per i tornei preolimpici).occupa attualmente il penultimo posto in classifica con 8 punti all’attivo (2 vittorie, 11 sconfitte) ed è a cinque lunghezze di distacco da Brescia, le ultime due classificate retrocederanno inA2. Questo il ...

