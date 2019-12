Vittorio Feltri contro Nicola Morra | Lui successore di Fioramonti? È un

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo l'addio di Lorenzo, il più papabileè senz'altro. Il pentastellato, e attualmente presidente della commissione Antimafia, era già in lizza durante la formazione del governo Conte-bis, salvo poi essere silurato. Una voce, quella su, che non piace a Vittor

LegaSalvini : SALVINI INNOCENTE, COLPEVOLI QUELLI CHE LO ATTACCANO - News1English : Vittorio Feltri against Nicola Morra: 'He successor to Fioramonti? He is an iron justicialist'… - Delorenzoanna1 : Guarda 'Vittorio Feltri: 'Dopo Crozza, vi dico cosa penso…' su YouTube Vittorio Feltri: 'Dopo Crozza, vi dico cosa… -