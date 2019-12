Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv | orario | programma | diretta gratis e in chiaro

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il big match della sedicesima giornata della Serie A 2019-2020 va in scena domenica atra la Segafredoe l’AX Armani Exchangee verrà trasmessa insu Rai 2 con fischio d’inizio alle 15:30. La squadra di Aleksandar Đjorđjević sta volando in classifica, con 12 vittorie e solo 2 sconfitte, e arriva all’appuntamento dopo il clamoroso successo nel derby con la Fortitudo, vinto 94-62, mentre l’insegue in terza posizione, con 10 vittorie e 4 sconfitte, ma arriva da 5 vittorie consecutive che l’hanno rilanciata in classifica. Gli emiliani hanno in Milos Teodosic la loro stella, con 14.8 punti a partita, ma possono fare affidamento anche su giocatori letali come Kyle Weems, che nel derby ha marcato ben 32 punti. Di contro, la squadra di Ettore Messina ha trovato in Sergio Rodriguez la sua guida, ma punta soprattutto ...

