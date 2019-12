Virginia Raggi sotto accusa | lo staff costa più delle amministrazioni precedenti

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il Messaggero pubblica i dati riguardanti il bilancio 2020-2022 del Comune di Roma elinea le cospicue spese della giunta. In seguito alla sua elezione come primo cittadino di Roma,aveva promesso ai romani che le spese della sua gestione sarebbero state sensibilmente inferiori rispetto a quelle. In quella … L'articolo: lopiùNewNotizie.it.

virginiaraggi : Uno dei nostri obiettivi è avere più vigili in strada, impegnati nel presidio del territorio e vicini ai cittadini.… - virginiaraggi : La Festa di Roma si avvicina: mancano solo 4 giorni all'inizio di uno degli eventi più attesi dell'anno, che vedrà… - virginiaraggi : La metro C arriverà fino a piazza Venezia. È stato infatti confermato il finanziamento statale di circa 10 milioni… -