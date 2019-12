Vilma D’Addario, che trasformazione! La studentessa del Collegio lascia tutti senza parole (Di venerdì 27 dicembre 2019) Smessi i panni della collegiale, Vilma d’Addario ha sfoggiato sui social un nuovo look decisamente più curato ed alla moda, fra eye-liner, filtri e linguacce. Un cambiamento incredibile, quello dell’ex volto dell’ultima edizione del Collegio, il reality show in onda su Rai Uno basata sul format britannico “That’ll Teach ‘em” di Channel 4. La trasmissione televisiva, giunta alla sua quarta edizione, segue le vite di diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni che devono studiare per quattro settimane al convitto di Celana di Caprino Bergamasco, ambientato nel 1982, per conseguire il diploma di licenza media dell’epoca. Nelle passate edizioni i ragazzi sono stati catapultati negli anni ‘60.



Come i suoi compagni di scuola, anche Vilma si è cimentata, oltre che con le materie classiche, con l'informatica, ...

