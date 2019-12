Vigili del fuoco salvano gatto bloccato a 20 metri d' altezza sulla tangenziale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Intervento deidela Messina: obiettivo recuperare un, rimastoa 20d’barriera elladi Messina. L'intervento dei pompieri è riuscito a salvare il felino: il video è stato condiviso su Twitter dagli stessidel. (Lapresse) Redazione 

virginiaraggi : Uno dei nostri obiettivi è avere più vigili in strada, impegnati nel presidio del territorio e vicini ai cittadini.… - enpaonlus : Grazie ai Vigili del Fuoco @emergenzavvf per esserci sempre! - GiuseppeConteIT : Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili de… -