Vieni da me | Caterina Balivo spiazzata da un ospite | “Non dire bugie!”

(Di venerdì 27 dicembre 2019)da me, Totò Schillaci fa un complimento a. Lei: “Nonbugie!”dida me di oggi, venerdì 27 dicembre, è stato il calciatore e campione del mondo Totò Schillaci, che è stato protagonista della “Cassettiera” e ha parlato della sua vita, della sua carriera calcistica e di molto altro. All’inizio dell’intervista, Schillaci ha ricordato ache non si vedevano da 15 anni (dall’ospitata nel programma di lei, Dimmi la verità, ndr) e le ha fatto un complimento, dicendole: “Sei bellissima come allora!”. Immediata la risposta della padrona di casa del pomeriggio di Rai 1 che gli ha detto: “Nonbugie!”. La “Cassettiera” di Totò Schillaci ada me è proseguita con aneddoti divertenti e intensi. Il calciatore, però, non sapeva molto di come funzionasse la ...

