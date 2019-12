Video Varese Pistoia | 91-60 | | highlights Grande vittoria casalinga per Caja!

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 27 dicembre 2019), risultato finale 91-60,: glidella partita di basket, valida nella 15giornata della Serie A1.

Novara_e_Varese : RT @StampaNovara: Novara, arrivano le bodycam per la polizia locale: audio e video si potranno usare come prove in tribunale - Novara_e_Varese : RT @NovaraChannel: BUON COMPLEANNO A NOI! ??+111??? Il 22 dicembre del 1908 nasceva il #NovaraCalcio, una storia ricca di passione per un uni… - Novara_e_Varese : RT @ilsognocheva: Auguri dal @ilsognocheva presto torneremo con nuovi ospiti ???????????????? -