Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è il trionfatore al termine dellalibera di, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. “Domme”, come lo chiamano i compagni di Nazionale, ha ottenutomiticail quinto successo personale (il quarto in), portando a 17 le vittorie in CdM e confermando il grande feeling su questa pista. Non è stato un successo facile, anche se prevedibile. Il tracciato non ha fatto sconti e lo stessonel corso della sua prova ha dovuto rischiare non poco, perdendo l’assetto in alcune circostanze, ma riuscendo comunque ad arrivare davanti a tutti. Alle sue spalle, si sono classificati lo svizzero Beat Feuz (+0″39), leader della graduatoria di specialità, e l’austriaco Matthias Mayer a 0″42. Di seguito ildelladi, ladi...

Eurosport_IT : Dominik Paris, il Signore della Stelvio... CHE GARA! ?????? #EurosportSCI - Eurosport_IT : Dominik Paris, una discesa da fuoriclasse assoluto... ?? #EurosportSCI - zizionice : RT @OA_Sport: VIDEO Dominik Paris, la vittoria nella discesa di Bormio 2019! Poker mitico sulla Stelvio -