VIDEO Ciclismo | Nicholas Dlamini strattonato dai rangers sudafricani | fratturato l’omero

(Di venerdì 27 dicembre 2019), ciclista professionista tesserato per il Team NTT (è la ex Dimension Data, squadra che milita nel World Tour), ha riportato la frattura dell’omero sinistro dopo essere statodai. L’atleta, come si evince da undiffuso sui social network da una amatore, è statoin maniera violenta ed è stato gettato nella parte posteriore di un’auto mentre cercava di opporre resistenza alle forze dell’ordine. Il 24enne sudafricano era entrato nel Table Mountain National Park per allenarsi me le autorità lo hanno fermato per arrestarlo visto che non avrebbe pagato il biglietto per l’ingresso in un’area riservata. A sostenere il collega sono stati alcuni big del circuito internazionale come Chris Froome e Daryl Impey, nel frattempo il ciclista è stato trasportato al False Bay Hospital dove sono stati ...

