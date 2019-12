VIDEO Alena Kostornaia domina lo short program ai Nazionali Russi Rivivamo l’incantevole

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019)si è portata al comando della classifica dopo loai Campionatidi pattinaggio artistico, in fase di svolgimento presso la Platinum Ice Arena di Krasnoyarsk. La fuoriclasse di Eteri Tutberidze è stata autrice di una performance semplicemente perfetta in cui ha snocciolato tre elementi di salto di straordinaria qualità: nello specifico la vincitrice dell’ultima edizione del Grand Prix ha atterrato un triplo axel a dir poco magistrale, probabilmente il migliore della storia in ambito femminile, oltre che il triplo lutz e la combinazione triplo flip/triplo toeloop, ricevendo inoltre un grado di esecuzione elevatissimo sia nelle trottole che nella sequenza di passi raggiungendo la bellezza di 89.86 punti (51.55, 38.31). Riviviamo la performance di, interpretata sulle musiche de “Departure (Lullaby)” e ...

peachenyu : MA QUANTO È STATO BELLO IL 3A DI ALENA KOSTORNAYA? ?? - blair_alena : RT @denzeldion: CINDERELLA