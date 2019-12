Vidal-Barcellona – Pronta la denuncia del cileno

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il sito calciomercato.it riporta della bagarre tra Arturoed ilrisolveranno la cosa in tribunale: “L’Inter e Arturosi avvicinano, forse. In queste ore la notizia principale è stata senza dubbio quella che riporta il sì del centrocampistaai nerazzurri, che ora devono mettersi d’accordo con il. In questo senso, però, non sarà una separazione semplice da il giocatore e il club calatano. Come riporta ‘ABC’, infatti, Arturoavrebbe addiritturato la società blaugrana alla Commissione Mista della Federazione Spagnola. Il motivo sarebbe il mancato pagamento da parte deldi ben 2,4 milioni di euro di bonus relativi alla scorsa stagione. Chiaramente, all’interno del club spagnolo non c’è nessuna intenzione di corrispondere questa cifra a, che a detta della ...

GoalItalia : Il Barça fa resistenza, ma Arturo Vidal ha detto sì all'Inter ?? - Gazzetta_it : #Mercato @kingarturo23 ha detto sì all'@Inter: ora si tratta con il #Barcellona - tuttosport : #Inter, per #Vidal ballano 8 milioni col Barcellona. Nandez l'alternativa -