Vibo Valentia | una famiglia si rifiuta di mangiare accanto a un gruppo di ragazzi down

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Atto discriminatorio verso undinelnese I clienti di un ristorante di Filadelfia, nelnese, hanno protestato contro il locale per la presenza di undi giovani affetti dalla sindrome dial tavolo, sostenendo di non poter cenare perché disgustati dalla vista dei. Il grave atto discriminatorio è stato denunciato dal responsabile del “Club deiper l’autonomia deicon sindrome di”, Francesco Conidi, che la sera del 23 dicembre si trovava nel ristorante con i, un genitore e un accompagnatore peruna pizza e guardare la serie tv Rai “Ognuno è perfetto”. Stando alla denuncia di Conidi, riportata dalla pagina Facebook dell’associazione per le disabilità “Vorrei prendere il treno”, la, non originaria del posto, era seduta al tavolo ...

