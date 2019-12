Vibo Valentia | ragazzi Down insultati in pizzeria | «Ci fanno vomitare | non ceniamo vicino

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È il 23 dicembre quando trevanno in unaa Filadelfia, piccolo comune di 5mila abitanti in provincia di(Calabria), si accomodano, ordinano tre pizze e tre birre. Sono trecon la sindrome di, a un altro tavoloa loro, ci sono due accompagnatori: Francesco Conidi, responsabile del “Club dei– Gruppo per l’autonomia dei”, e Concetta, genitore di uno dei. All’improvviso una famiglia composta da tre persone (mamma, papà e figlia), sedutaai tre, si alza, si lamenta ad alta voce e lascia il locale. «A un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo che i nostrili facevano. Insomma, non volevano cenarea loro. Senza alcun motivo, non avevano fatto niente, al massimo avranno tossito perché a uno di loro è andato di traverso l’antipasto. Tutto qui» spiega ...

NicolaMorra63 : 'Perché la #ndrangheta è tanto più potente quanto più è invisibile. E nell'invisibilità può nascondersi chiunque, '… - Tg3web : Qualche giorno dopo l'operazione anti 'ndrangheta che ha portato a oltre 300 arresti, a Vibo Valentia scende in pia… - petergomezblog : Vibo Valentia, la marcia di Libera dopo la maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: due minuti di applausi per i cara… -