Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)27 DICEMBREORE 19.35 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN REDAZIONE MANUELA CIAMPI IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO AL MOMENTO E SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE SI RALLANTA SULLA TIBERINA TRA PONTE STORTO E BIVIO DI CAPANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE RIMOSSO IN VIA DI PRATICA LA CIRCONE RESTA INTENSA TRA CASTELNO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO E VELLETRI IN DIREZIONE TERRACINA, RESTANDO SULL’APPIA RICORDIAMO LA CHIUSURA TRA I KM 73+600 E 95, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA, A SEGUIRE CI SONO CODE TRA FORMIA E SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE CHIUSA LA SP4 SETTEVENE PALO A CERVETERI PER FRANA DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE ALTRE CHIUSURE: LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 19.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -