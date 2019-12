Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 19 | 15

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)27 DICEMBREORE 19.05 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN REDAZIONE MANUELA CIAMPI IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO E ABBASTANZA SCORREVOLE TRANNE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA APPIA ALL’USCITANINA, IN CARREGGIATA INTERNA TRANINA E APPIA IN DIMINUZIONE LE CODE SULLA A1 DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONESULLA A24 TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’ SI RALLANTA SULLA TIBERINA TRA PONTE STORTO E BIVIO DI CAPANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI DI TOR LUPARA MEN TANTA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA DI PRATICA LA CIRCONE RESTA INTENSA TRA CASTELNO E CAPOCOTTA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI E ...

