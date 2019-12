Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)27 DICEMBREORE 18.35 MANUELA CIAMPI BUONA SERA A TUTTI E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN REDAZIONE MANUELA CIAMPI INIZIAMO CON IL GRANDE RACCORDO IL QUALE SI PRESENTA ABBASTANZA SCORREVOLE TRANNE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA DLL’USCITA APPIA ALL’USCITANINA ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONESULLA A24 TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CITTA’ A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI DI TOR LUPARA MEN TANTA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN VIA DI PRATICA LA CIRCONE RESTA INTENSA TRA CASTELNO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 18.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -