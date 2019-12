Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)27 DICEMBREORE 18.05 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO A TUTTI E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DA LAURENTINA ANINA SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA A1 DIRAMAZIONESUD TRA TOR VERGATA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE IN DIREZIONEA NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI A SEGUIRE RESTANDO A NORD CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TIBERINA TRA BIOVIO DIRAMAZIONENORD A BIVIO PONTE STRORTO ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE IN VIA DI PRATICA PROVOCA CIRCONE INTENSA TRA CASTELNO E CAPOCOTTA NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO E GANZANO DIIN DIREZIONE VELLETRI, STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 18.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-12-2019 -