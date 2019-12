Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)27 DICEMBREORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ECCETTO SULLA PONTINA DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTELNO, IN DIREZIONE. E SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, PER UN BUS IN FIAMME AL MOMENTO RIMOSSO. RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO LANEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0 E IL KM 7, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+700 E IL 18+300 CHIUSA, IN QUESTO CASO PER CADUTA ALBERI, VIA APPIA TRA I KM 73+300 E 87+800, TRA BORGO FAITI E PONTINIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FEROVIARIO RAMMENTANDO CHE LE LINEE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - gibgenova : Viabilità: aggiornamento ore 8,50 A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: TRATTO RIAPERTO TRA IL BIVIO CON A10 GENOVA-SA… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 27 DICEMBRE 2019 ORE 08.35… -