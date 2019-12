Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Videll’arbitro? Impossibile da dimenticare per i tifosi della Juventus, si tratta del direttore di gara che fischiò il calcio di rigore nel finale della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League della stagione 2017-2018 contro il Real Madrid, insomma l’arbitro deie del bidone dell’immondizia nominato nel post-partita da. Adesso a scagliarsi contro il direttore di gara è il portiere del Leicester Schmeichel, nel mirino il rigore dello 0-2 contro il Liverpool nel match di ieri. “Credo che la decisione sia un po’ severa. Eravamo in partita fino a che l’arbitro ha deciso di fare il protagonista. E noi abbiamo perso la calma. In TV diranno che è una decisione giusta, ma Caglar ha avuto meno di un millisecondo per reagire. L’arbitro non vedeva l’ora di dare quel rigore e nel momento in cui lo assegna non cambieranno ...

CalcioWeb : Vi ricordate dell'arbitro #Oliver (quello dei fruttini)? Dopo #Buffon sbotta anche #Schmeichel - - AlessioMoggi : RT @whysomaro: Vi ricordate quando Maldini e Conti (credo) spaccarono la porta dello spogliatoio dell’arbitro della partita della Primavera? - whysomaro : Vi ricordate quando Maldini e Conti (credo) spaccarono la porta dello spogliatoio dell’arbitro della partita della Primavera? -