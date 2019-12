Vent’anni fa usciva “No logo” di Naomi Klein, libro simbolo del movimento no-global (Di venerdì 27 dicembre 2019) Nel dicembre del 1999 Naomi Klein pubblicava "No Logo", libro che raccontava il modo in cui le marche hanno sostituito la fabbrica nel capitalismo contemporaneo. In Vent’anni, è stato tradotto in più di trenta lingue e ha venduto oltre un milione di copie, ma soprattutto il capitalismo è andato ben oltre le previsioni della scrittrice e attivista canadese. Leggi la notizia su fanpage

