Veneto | consigliere Sergio Berlato FdI posta vignetta sessista contro “signorine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nel giorno di Natale risponde a chi l’ha criticato per avereto una sua foto mentre, in tenuta da cacciatore, posa con un fucile. Lo fa con una, dove un ginecologo, chino su un microscopio di fronte a una paziente, trova ragnatele per mancati rapporti sessuali. Arla su Facebook è ilregionale(FdI), che entrerà all’Europarlamento per il quarto mandato dopo la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea. Dedica il disegno “a tutte le signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loro insulti e delle loro minacce solo per il fatto che sono un appassionato cacciatore”. Un commento che ha acceso ancor più le polemiche culminate con la rimozione delladal suo profilo e la “querela agli animalisti per le gravi offese e per le minacce di morte subite”. ...

