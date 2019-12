Vanessa Incontrada | a Barcellona lavora alla bancarella del padre

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019), acon la sua famiglia, ha pubblicato una Instagram Stories in cui si mostra intenta ad aiutare ilnel suo lavoro. Infatti, l’uomo, è proprietario di unae la, da figlia amorevole, gli da una mano in questo periodo di festa.aiuta ilnel suo lavoro, recentemente protagonista di un monologo molto intenso, è volata acol compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e il suo barboncino. La presentatrice di 20 anni che siamo italiani non si comporta assolutamente come una star e, contrariamente a molti colleghi vip che scelgono mete esotiche per le proprie vacanze, laè tornata in Spagna dai genitori. In una Instagram Stories pubblicata dall’attrice si legge: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a, mi trovate qui”. L’attrice si è mostrata, ...

Corriere : Vanessa Incontrada, vacanze in famiglia: lavora nella bancarella del padre a Barcellona - zazoomblog : Vanessa Incontrada vende alla bancarella del papà- Vacanza a Barcellona Mi tocca! - #Vanessa #Incontrada #vende - fabio_maio23 : RT @Corriere: Vanessa Incontrada, vacanze in famiglia: lavora nella bancarella del padre a Barcellona -