Valmontone | 38enne italiana arrestata dopo furto all’outlet

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della compagnia di Colleferro hanno arrestato una cittadinadi 38 anni, con numerosi precedenti, con l’accusa diaggravato messo a segno all’interno dell’Outlet di. La, approfittando del notevole afflusso di persone per le festivita’, e’ entrata in azione facendo razzia in undici negozi del centro alla ricerca di abbigliamento e calzature sportive, cosmetici ed orologi. Grazie ai servizi di controllo predisposti, alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’outlet e alla segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali “visitati”, i Carabinieri della stazione dil’hanno immediatamente bloccata. La refurtiva, del valore complessivo di 1400 euro, e’ stata recuperata e restituita ai responsabili dei negozi. L’e’ ...

