Usa | tre studentesse di 16 anni hanno perso la vita il giorno di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn, tredi 16laneldiin Alabama. Le ragazze erano a bordo di una Suv che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada e si è schiantata contro una grande quercia. Una tragedia terribile ha colpito la comunità di Ginevra, in Alabama. Le tredi 16(ricordiamo che, negli stati uniti, la patente si prende a 16) stavano viaggiando a bordo di una Suv. Il 25 dicembre 2019, intorno alle 18, la macchina ha sbandato ed è finita contro una grande quercia. Le autorità non conoscono il motivo che ha fatto perdere il controllo ma si presume si sia trattato di un cervo che avrebbe tagliato la strada. Nella macchina, sul sedile posteriore, c’erano altre due ragazze che si sono salvate ma ...

lucianoserrone : Ibra torna al Milan. Arriva dal “non calcio” USA . Lo voglio vedere tra i tre centrali dell’Inter o tra Bonucci-Demiral-Deligt. - zazoomblog : Usa Suv contro una quercia: tre ragazze di 16 anni muoiono il giorno di Natale - #contro #quercia: #ragazze… - zazoomnews : Usa Suv contro una quercia: tre ragazze di 16 anni muoiono il giorno di Natale - #contro #quercia: #ragazze… -