Usa | elicottero con sette persone a bordo disperso nelle Hawaii

(Di venerdì 27 dicembre 2019)

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La Guardia Costiera statunitense ha avviato le ricerche di uncondecollato per un giro turistico al largo dell’isola di Kauai – nell’arcipelago delle– e non rientrato alla base. Come riporta il sito della Cnn, oltre al pilota avi erano sei passeggeri, due dei quali minorenni; l’è equipaggiato con un localizzatore elettronico ma fino ad ora non è stato ricevuto alcun segnale. La Guardia Costera ha impegnatoricerche une alcune imbarcazioni, ma le condizioni meteorologiche avverse rendono difficili le operazioni di soccorso.L'articolo Usa:conMeteo Web.

