“Unica!” Maria Grazia Cucinotta sfida il tempo | la sua bellezza non conosce età

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’attriceè ormai arrivata a 51 anni, ma davvero in pochi ci credono. Infatti, nelle sue foto appare praticamente sempre in forma smagliante e con un fisico da far invidia alle ventenni. Il suo profilo Instagram ha oltre 330 mila follower e la donna lo tiene attivo con suoi scatti che fanno girare la testa e rischiano di causare infarti nei suoi fan. Come sarà sicuramente accaduto nelle scorse ore, quando ha deciso di osare e di regalare ai suoi ammiratori un selfie meraviglioso. La protagonista de ‘Il postino’ insieme all’indimenticabile Massimo Troisi si è voluta immortalare mentre era intenta a riposarsi su un set fotografico. Il suo relax è stato molto apprezzato dagli utenti, soprattutto per alcuni particolari davvero molto interessanti. (Continua dopo la foto) I suoi capelli appaiono boccolati col ferro, gli occhi sono magnetici e le ...

