Una Vita anticipazioni | PACIENCIA è morta | SERVANTE lo scopre e…

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani della telenovela Unasentiranno nuovamente parlare di(Aurora Sanchez), la moglie diGallo (David V. Muro) residente a Cuba da diverso tempo. Il simpatico portinaio di Acacias deciderà infatti di far visita alla sua dolce metà ma andrà incontro ad un’amara sorpresa… Una, news:non vuole vedereEh sì: lesegnalano cheinvierà un telegramma ala quale, piuttosto che essere felice per la sua imminente partenza nell’isola cubana, gli chiederà espressamente di stare a casa sua e di lasciarla in pace. Ovviamente l’uomo non riuscirà a capire il motivo della risposta della consorte, cosa che lo spingerà ad insistere a ad inviarle della nuove missive. Tuttavia,continuerà a ribadire il suo punto di vista, fino a che non rivelerà a ...

