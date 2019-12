Una scuola di Teoria critica per combattere il dominio liberista

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ideologia dominante – intesa come coscienza di classe delle élites, ma anche come prodotto consapevole dei principali think tank su scala mondiale – ha fondato la propria egemonia degli ultimi quarant’anni sulla base di narrative, retoriche e pratiche politiche (impropriamente definite “neo-liberali”) che si sono autoproclamate indiscutibili (Tina, There is no alternative), così da veicolare interpretazioni e produrre soggettività funzionali alla riproduzione del. La pervasività dilagante di questa ideologia è anche il prodotto della capacità dei dominanti di rovesciare – nel linguaggio e nella azione pratica – le istanze “critiche” e sussumerle in una doxa che in forme sempre più sofisticate riesce a farsi incorporare dalle più diverse soggettività, in questo modo sempre più assoggettate, anche tra coloro che subiscono le conseguenze più drammatiche del. Ciò non ...

petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… - lucianonobili : La tassa sulle merendine, la rimozione del crocifisso, la iena Giarrusso a controllare i concorsi. Sarà doloroso ri… - lofioramonti : Il tema non è mai stato accontentare le mie richieste, ma decidere che Paese vogliamo. Perché è nella scuola e nell… -