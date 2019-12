Una meteora e i satelliti Starlink solcano il cielo | serata ricca di emozioni al Nord

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Questa sera sulLigure forti!”, afferma Angelo Maggioni, ufologo ligure. “Come ufologo, seguo ogni movimento visibile sopra alle nostre teste per poi poter documentare e usare come materiale probatorio per le centinaia di segnalazioni che giungono alla mia associazione A.R.I.A di cui io e il socio ufologo Veneto Antonio Bianucci siamo i fondatori. Mentre testavo e preparavo l’attrezzatura per riprendere il passaggio dello, idi Elon Musk , verso le 17:15, ho avviato le prime registrazioni di prova per regolare meglio i parametri della Canon reflex 77D. Alle 17:42 ho notato un oggetto luminoso apparire (guardando verso i monti) sulla mia sinistra, avanzare velocissimo verso destra . Ho immediatamente azionato la ripresa per poter poi visionare meglio l’oggetto, dalla ripresa si vede chiaramente l’oggetto diviso in due punti ...

