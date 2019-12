Un terremoto nella Chiesa | cosa c' è dietro la fine di Sodano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Papa Francesco ha riformato l'istituto del cardinale decano. Mala "cacciata" diesistono motivazioni pregresse. L'importanza della linea della "tolleranza zero" di Joseph Ratzinger Papa Francesco, qualche giorno fa, ha accettato la rinuncia del cardinal Angelo, riformando in contemporanea l'istituto del cardinale decano, ossia il presidente del collegio cardinalizio. Il tutto è stato comunicato mediante un'unica nota. La nuova disposizione del pontefice argentino prevede che un consacrato possa essere incaricato in quel ruolo per un massimo di cinque anni. Quei cinque anni, secondo le prescrizioni del Santo Padre possono divenire di più, ma è un'eventualità da valutare caso per caso. La ratio dell'arcivescovo di Buenos Aires può essere questa: limitare il potere derivante dall'essere decano. Prima della novità in questione, il decano era ...

