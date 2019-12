Un posto al sole | spoiler dal 27 dicembre al 3 gennaio | Filippo in pericolo

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nuove anticipazioni riguardanti la fortunata soap Rai Unal. Gliodierni verteranno sulle puntate che andranno in onda tra il 27e il 32020 su Rai3.scoprirà che Viviana è ospite presso il bed & breakfast di sua moglie Serena. Ricordiamo come il figlio di Roberto abbia tradito Serena con la ragazza durante il suo soggiorno a Tenerife. Eugenio riceverà un’interessante proposta di lavoro che, tuttavia, lo farà entrare in crisi con Viola. Guido, intanto, scoprirà chi è entrato senza permesso a casa sua e questo potrebbe fare arrabbiare non poco Mariella. Ci sono molte altre novità relative alle prossime puntate di Unal. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà in questi giorni. Unalrivede Vivianae Serena hanno oramai fatto pace e, complice l’atmosfera natalizia, il loro rapporto ...

