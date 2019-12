UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 30 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 27 dicembre 2019)5406 di Unalin onda30: La presenza a Napoli di Viviana Carlino (Angela Bertamino) mette a rischio la serenità del rapporto tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro)… Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) rischiano di avere due ospiti inaspettati e irruenti per Capodanno… Volendo far capire a tutti che è ancora in grado di dire la sua, Renato (Marzio Honorato) spinge Otello (Lucio Allocca) a organizzare una serata all’insegna del divertimento… Tra Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) c’è un’escalation di tensione… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi30su Tv Soap.

