Un posto al sole anticipazioni | BIANCA | con la maestra riprendono i problemi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Come ampiamente anticipato, la “nuova”Boschi (ora interpretata da Sofia Piccirillo) è stata protagonista insieme al piccolo Jimmy (che adesso ha il volto di Gennaro De Simone) di una puntata di Unalmolto tenera e che, essendo pensata per il 25 dicembre, voleva far riflettere sul vero senso del Natale. Con la fine delle feste, però, anchecome tutti i bambini tornerà a scuola e subito riprenderanno i suoicon la sua insegnante. Al momento la storyline è in pausa proprio per via delle vacanze scolastiche di fine anno, ma già la prossima settimana ci renderemo conto che la vicenda non è affatto terminata: Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), come indicano le, saranno nuovamente alle prese con le paure dinei confronti dellaGagliardi (Tiziana Bagatella). Unal: tutte le nostre news anche su ...

