Un matrimonio da favola | trama | cast e curiosità del film con Ricky Memphis

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Torna ancora una volta in tv Unda, una commedia brillante risalente al 2014 diretta dal compianto Carlo Vanzina. La pellicola vanta undi primissimo ordine che vede al suo interno anche Giorgio Pasotti, Emilio Solfrizzi, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni e Adriano Giannini. Appuntamento su Rai3, dalle 21.25 di venerdì 27 dicembre. Unda: il trailer Unda: laCinque compagni di liceo, inseparabili a scuola, si ritrovano vent’anni dopo la maturità. Daniele, l’unico ad aver fatto carriera, invita tutti al suoa Zurigo con Barbara, la figlia del noto banchiere svizzero per cui lavora. Gli ex compagni accettano entusiasti: è l’occasione per una rimpatriata, anche se per loro la vita non è stata altrettanto generosa, ognuno aveva mete e sogni ma nessuno è riuscito a ...

