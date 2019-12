Un giornalista di Repubblica imbavagliato in stile Br | polemica sul fotomontaggio del

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secolo d’Italia,coninBr: èE’sul Secolo d’Italia, giornale che ha pubblicato un editoriale a firma del direttore Francesco Storace con unche ritrae Paolo Berizzi,diche dal 1 febbraio 2019 vive sotto scorta per le minacce ricevute da gruppi neonazisti e neofascisti,e con alle spalle un manifesto rosso con la scritta “Brigate rosse”. L’attacco del Secolo d’Italia, voce della destra italiana, a Berizzi è legato a “Pietre”, la rubrica che il cronista, da fine novembre, tiene quotidianamente sul giornale fondato da Eugenio Scalfari e nella quale racconta episodi di razzismo, xenofobia e antisemitismo. Nell’articolo di Storace, si legge: “Chissà che effetto farà a Paolo Berizzi dila ...

