Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 27 dicembre in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura Ciao Angeli È questa la scritta solo nuovo striscione affisso Corso Francia per ricordare Gaia e Camilla le 2-16 anni morto investito da un’auto Nella notte tra sabato e domenica agremita la chiesa di collina Fleming dove si sono celebrati i funerali tantissimi ragazzi decine le corone di fiori per le due amiche da giorni perché ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto brancoliamo nel buio quello di oggi è il grande abbraccio vediamo i genitori di Gaia e Camilla in questa ora così nera ha detto il sacerdote nell’omelia di un figlio è talmente innaturale di avere reso la nostra condizione indicibile anche per questo non abbiamo parlato con nessuno e oggi chiediamo il rispetto per il nostro dolore silenzio dicono i genitori di ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - VALLEANTRONA : La Cerva Nancy trasforma Borgomezzavalle in una fiaba. Video gallery -