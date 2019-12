Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 13 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio della redazione capella Luigi in studio questa mattina i funerali di Gaia e Camilla le 2-16 anni morto investito da un’auto Nella notte tra sabato e domenica su Corso Francia agremita la chiesa di collina Fleming tantissimi ragazzi hanno affollato la navata decine le corone di fiori per le due amiche sul luogo dell’incidente è stato affisso nuovo striscione Ciao Angeli il ventenne la guida del SUV Pietro genovese si trova agli arresti domiciliari è accusato di omicidio stradale 12 Al momento le persone morte nello schianto di un aereo di linea vicino ad Almaty in Kazakistan secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze delle vittime 8 sono morte sul colpo due in ospedale due all’aeroporto durante i soccorsia bordo del poker 100 della bag Air c’erano ...

