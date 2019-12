Ufficiale | Zlatan Ibrahimovic torna al Milan DETTAGLI e VIDEO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “ACcomunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Lo comunica il club rossonero in una nota. Colpo di mercato delche si è assicurato le prestazioni di, lo svedese avrà il compito di risollevare le sorti del club rossonero che sta disputando una stagione veramente deludente, al momento è in lotta per la salvezza. “Stondo in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi” sono le parole di Ibra, riportate dal sito del. Ibra continua ad essere un ...

