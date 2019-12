UFFICIALE – Zlatan Ibrahimovic è un nuovo calciatore del Milan

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Corriere dello Sport scrive in merito al ritorno in Serie A diha scelto, torna al: “ACcomunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva., nato a Malmö (Svezia) il 3 ottobre 1981, fa ritorno aldopo aver scritto pagine importanti nella storia rossonera, collezionando, nelle stagioni 2010/11 e 2011/12, 85 presenze e 56 reti e contribuendo nel 2011 in maniera decisiva alla conquista del diciottesimo Scudetto e della Supercoppa Italiana” è il comunicato apparso sul sito delper ufficializzare il ritornodiin rossonero. Le parole di ...

