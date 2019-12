Trovato senza vita il bambino scomparso il giorno di Natale | l’ultima volta era stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Èil corpo del piccolo Beau Brennan Belson, di 5 anni,ildi. Come riporta People, il piccolo, affetto da autismo, eravisto l’ultimamentre giocava con la sua famiglia nella sua casa a Six Lakes, nel Michigan. Il corpo delin uno stagno. “Beau non è più con noi, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia”, ha detto all’Associated Press il capo della polizia Kevin Sweeney. La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore didele di capire se si sia allontanato volontariamente. Oltre alle forze dell’ordine, ben 1000 volontari si erano messi in moto per ritrovare Beau dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa ildi. L'articoloilildi: l’ultimaeravisto giocare ...

