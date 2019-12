“Trovatevi un’altra squadra” | il Catania libera i calciatori | lupi alla finestra

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ un continuo caos in LegaPro. Non arrivano notizie positive dal fronte. La situazione debitoria da parte del club etneo comincia a farsi pesante (circa 27 milioni di euro). Situazione che ha spinto il club ad inviare una missiva ai tesserati invitandoli a cercarsisquadra che possa garantire i contratti in essere. Ecco il testo integrale della lettera inviata ai tesserati: “Cari ragazzi nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società. Il CalcioSpa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita delè primaria ad ogni cosa così che ci ...

