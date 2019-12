Trasporto pubblico in Campania | consegnati 150 nuovi bus dalla Regione

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLaha consegnato questa mattina nel piazzale-parcheggio antistante la Stazione Marittima del porto di Napoli, i 150autobus destinati ai servizi diurbani e interurbani. La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca e dei dirigenti delle aziende die di produzione degli stessi autobus. “Abbiamo fatto un miracolo per provare a rinnovare ilsu gomma – spiega il governatore De Luca – puntiamo nel prossimo anno e mezzo a rinnovare tutta la flotta. Abbiamo consegnato 50pullman a giugno e ora altri 150 destinati alextraurbano, urbano di due tipi e con grande attenzione all’ambiente. Il presidente svela che in primavera “ne arriveranno altri 200” e che sta per partire “una gara per altri 500, cioè in un anno e mezzo rinnoveremo tutto il parco ...

