Trasporta 60 kg di marijuana nel furgone | fermato dalla polizia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un ragazzo di nazionalità albanese, di 26 anni, è statodi Milano mentre sfrecciava ad alta velocità a bordo di un. Sul mezzo gli agenti hanno rinvenuto 60 chili divanelUn uomo di 26 anni, di origini albanese, è stato seguitoin borghese mentre sfrecciava ad alta velocità tra le auto, nel traffico compreso nella zona tra Milano e Sesto San Giovanni. Una volta, gli agenti dellahanno rinvenuto sul retro delben 60 chili di. Il giovane è stato quindi arrestato e ha cercato di giustificarsi affermando di non sapere chi sia l’intestatario del mezzo. Il 26enne ha anche dichiarato di non essere a conoscenza del contenuto dele di aver superato i limiti di velocità in quanto in ritardo per il lavoro. Come si evince da una nota della questura di Milano, la ...

