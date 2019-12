Traffico Roma del 27-12-2019 ore 08 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA DELLA PISANA.PER IL RESTO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. IN PROGRAMMA PER LA GIORNATA DI OGGI NEL QUARTIERE SAN LORENZO LAVORI IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, CON CHIUSURA A PARTIRE DA VIA TIBURTINA IN FASCIA ORARIA 09.30/18.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. ———————– AUTORE: PATRIZIA FERRARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 27-12-ore 08:00 proviene daDailyNews.

