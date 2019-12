Tottenham | Eriksen da subentrato cambia la partita

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ha fatto la differenza nel secondo tempo di-Brighton. Seppur sia entrato solo nella ripresaè uno dei giocatori più discussi di questa problematica annata del. Contro il Brighton, gli Spurs hanno iniziato la gara col danese in panchina, per l’ennesima volta. Mourinho ha però inseritoal posto di Winks intorno al 70′. Ilè così passato a uno schieramento molto offensivo: mediana-Sissoko, Aurier e Lucas larghi a dare ampiezza, con Lo Celso e Alli alle spalle di Kane. La classe diha fatto la differenza, l’azione del gol di Alli proviene da uno strepitoso lancio del danese per Aurier. Si vede nella slide sopra. Vedremo se Mourinho darà più spazio al fantasista danese. Leggi su Calcionews24.com

