Torino | musicista suona chitarra e tamburello mentre lo operano al cervello da sveglio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Hatoin sala operatoria, alternando il repertorio proposto dalla neuropsicologa a momenti di improvvisazioneveniva operato alper un tumore. Undi 35 anni è stato operato daall’ospedale Molinette della Città della Salute di, con la tecnica ‘asleep-awake’, che consente un’esportazione massimale con minimi rischi di deficit neurologici permanenti attraverso il monitoraggio delle funzioni del paziente. Si tratta di Alan Barinetta, polistrumentista e compositore di una nota band torinese, “La stanza di Greta”, già vincitrice nel 2017 della targa Tenco, per la migliore opera prima. Dopo la prima fase in narcosi, durante la quale è stato eseguito l’accesso chirurgico, il paziente è stato risvegliato in sala e si è proceduto con il brain mapping al fine di identificare un’area corticale ...

SkyTG24 : #Torino, musicista suona mentre è operato al cervello alle Molinette - LaStampa : L’eccezionale intervento alle Molinette di Torino. - StampaTorino : Musicista operato al cervello mentre suona la chitarra -